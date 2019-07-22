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عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح



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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم نبأ وفاة الحاج الاستاذ مرعي حسن علي فلاح ابو فيصل.

الجنازة يوم غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر.
انا لله وانا اليه راجعون.
لا اراكم الله مكروه بعزيز.




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