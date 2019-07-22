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الفرس اسطورة لمالكها محمد بصول من الرينة بطلة جمال الخيول في بلجيكا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



حصدت الفرس اسطوره في الاسبوع الاخير بطولة بلجيكا لجمال الخيول العربيه الاصليه ، والتي تعتبر البطوله رقم 25 للفرس اسطوره ، اسطورة للمالك الشاب محمد بصول من الرينة.




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