الفرس, اسطورة, لمالكها, محمد, بصول, من, الرينة, بطلة, جمال, الخيول, في, بلجيكا,

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حصدت الفرس اسطوره في الاسبوع الاخير بطولة بلجيكا لجمال الخيول العربيه الاصليه ، والتي تعتبر البطوله رقم 25 للفرس اسطوره ، اسطورة للمالك الشاب محمد بصول من الرينة.

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