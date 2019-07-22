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حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة متلفزة أن صفقة القرن غير قابلة للتحقق لأن الطرف الفلسطيني مقاوم ومتمسك باستعادة أرضه، مشيرا الى ان من أهم تجليات فشل صفقة القرن هو انعقاد ورشة البحرين من دون مشاركة أي فلسطيني.  وقال قاسم في مقابلة على قناة الميادين" أطمئن الفلسطينيين في لبنان أننا سنقوم بكل جهد للدفاع عن لقمة عيشهم" مضيفا ان "توطين الفلسطينيين مستحيل ولبنان القوي هو الذي يقف ضد التوطين وضد صفقة القرن".  وقال قاسم " لا هواجس لدينا لأن أحدا لا يتجرأ لجر لبنان إلى صفقة القرن ونحن موجودون"، مؤكدا "نحن مع القانون لكن يجب إيجاد حل لمسألة عمل الفلسطينيين في لبنان".  وتابع قاسم " لا أعتقد أن هناك خطة لمنع الفلسطينيين من العمل في لبنان وهناك خطأ ارتكب وتتم معالجته".  وحول توقعته عن الحرب مع اسرائيل قال" إذا حصلت حرب الانتصار أكيد لأننا راكمنا خبرات كبيرة ودرسنا نقاط ضعف إسرائيل".  واضاف" يهمنا أن يبقى محور المقاومة متواصل ونساعد في التقريب بين حماس وسوريا"، كما قال " مقاربتنا مع حماس اليوم باتت أقرب في الشأن السوري بعد المراجعات التي قامت بها الحركة".
حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا




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