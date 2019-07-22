تخليص, عالقين, في, حادث, طرق, قرب, القدس,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ على تخليص عالقين جرّاء حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وحافلة عند مدخل "كريات يعاريم" في منطقة القدس.

لدى وصول رجال الإطفاء والانقاذ الى المكان تبيّن وجود عالق في السيارة الخصوصية، وعليه باشروا بعملية الانقاذ مستخدمين معدّات خاصة. وقد تمّ تخليص العالق وإحالته للعلاج الطبيّ بحالة خطيرة.