تخليص, عالقين, في, حادث, طرق, قرب, القدس,

لدى وصول رجال الإطفاء والانقاذ الى المكان تبيّن وجود عالق في السيارة الخصوصية، وعليه باشروا بعملية الانقاذ مستخدمين معدّات خاصة. وقد تمّ تخليص العالق وإحالته للعلاج الطبيّ بحالة خطيرة.
لدى وصول رجال الإطفاء والانقاذ الى المكان تبيّن وجود عالق في السيارة الخصوصية، وعليه باشروا بعملية الانقاذ مستخدمين معدّات خاصة. وقد تمّ تخليص العالق وإحالته للعلاج الطبيّ بحالة خطيرة.
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