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المربي محمد عبدالله سواعد مديراً للمدرسة الاعدادية وادي سلامة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



المربي محمد عبدالله سواعد مديراً للمدرسة الاعدادية وادي سلامة  بعد فوزه بالمناقصة التي اجريت مؤخرا في وزارة المعارف في الناصرة.


عمل المربي محمد عبدالله سواعد مدرسا للغة العربية في مدرسة الكمانة الابتدائية ومرشدا للغة العربية في لواء الشمال في المرحلة الابتدائية، هذا وقد عمل مدرسا في المدرسة الثانوية الشاملة طوبا الزنغرية مدة 15 عاما.

حاصل على اللقب الاول في موضوعي اللغة العربية والجغرافيا واللقب الثاني من جامعة حيفا.





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