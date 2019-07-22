تقديم, لائحة, اتهام, ضد, شابين, من, عرعرة, بتهم, تجارة, السلاح, وشراء, بندقيه, من, جندي,

قدمت النيابة العامة اليوم الاثنين لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد شابين من عرعرة تنسب اليهما سلسلة تهم تتعلق بتجارة الأسلحة وحيازتها وحيازة ذخيرة وإطلاق نار ومخالفات أخرى.

وجاء في لائحة الاتهام أنه تم القبض على الشخصين عندما اقتنيا السلاح من جنديين في الجيش . وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال المتهميْن حتى استكمال الإجراءات .ومن المقرر أن تقدَّم غدا إلى المحكمة العسكرية لائحة اتهام ضد الجنديين.يذكر ان الجندي(22عاماً)استغل وظيفته في الجيش وقام بسرقة اسلحة من نوع m16 واسلحة من نوع "mag" وذخيرة وبيعها بعشرات الاف الشواقل .