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دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر خبراء في جامعة ساسكس البريطانية من أضرار السكر الصناعي "الأسبارتام" شائع الاستخدام في كثير من المنتجات مثل المشروبات الخالية من السكر والعلكة وغيرها، ويباع تحت أسماء تجارية كثيرة في الولايات المتحدة الأميركية.  وقال إريك ميلستون وإليزابيث داوسون، في ورقة بحثية جديدة، إن إعلان الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عام 2013 أن الأسبارتام آمن كانت معيبة، واتهما الهيئة بالاعتماد على دراسات ضعيفة للغاية واستبعاد نتائج كل دراسة أشارت إلى أن الأسبارتام يمكن أن يكون ضاراً، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، التي لفتت إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أجازت استعمال الأسبارتام عام 1974.  وكان ميلستون قد ذكر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نحو 250 شخصاً قالوا له إنهم يعتقدون أن الأسبارتام سبب لهم مشكلة، مشدداً على أن هذا دليل قوي حيث عانوا من أعراض عصبية تشير إلى أن الأسبارتام كان مسؤولاً عنها. 

كذلك حذرت دراسات سابقة من أن السكر الصناعي يتسبب في الإصابة بخلل الحركة المتأخر، وربطت بعض الأبحاث بينه وبين بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء.
دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي




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