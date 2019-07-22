دراسة, بريطانية, تحذر, من, أضرار, السكر, الصناعي,

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توصل باحثون إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة من المسنين، قد يستطيعون الاستفادة...
الأرز الأبيض طعام مصنّع، لكنه يتعرّض إلى معالجة بسيطة تزيل قشرته التي تحتوي على...
كشفت خبيرة أخصائية في التغذية أن وقف استهلاك السكر (المسبب لإدمان يشبه إدمان...
قال باحثون بريطانيون إن الآلاف من الناس يموتون بأزمات قلبية وجلطات دماغية وسرطان...
مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة، يعاني الكثير من الناس من أوجاع في...
تحدث كل عام نحو مليار حالة إصابة بنزلة البرد في الولايات المتحدة وحدها، وبالتالي...
أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أنّ وباء إيبولا الذي يتفشّى في جمهورية...
يمكن أن تبدأ أعراض نقص فيتامين B12 بـ 3 علامات خفية يجب الحذر منها، ذلك أن عدم علاج...
أطلقت "أبل" تحديثا جديدا لنظام iOS يتضمن ميزة رائعة تجعل بطارية هاتف "أيفون" تدوم...
تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف...