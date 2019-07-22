تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-22 17:52:49 دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي |  2019-07-22 17:47:33 النائب جبارين يشارك الأهالي في عرعرة اعتصامهم ضد قرارات الهدم‎ |  2019-07-22 17:46:03 الهند تطلق مركبتها الفضائية شاندرايان 2 الى القمر |  2019-07-22 17:42:38 لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص |  2019-07-22 16:00:57 خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة |  2019-07-22 16:00:02 الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة |  2019-07-22 16:00:14 اعتبارا من الخميس : بدء عمل الشركات بقانون الـ6 دقائق للرد |  2019-07-22 14:52:52 البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان |  2019-07-22 14:43:46 وفاة الإعلامية صابرين بورشيد بعد صراع مع السرطان |  2019-07-22 14:41:33 الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً |  2019-07-22 14:35:11 صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت |  2019-07-22 13:46:24 نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة |  2019-07-22 13:30:49 اكتشاف في الفاتيكان أثناء البحث عن مفقودة قبل 36 عاما! |  2019-07-22 13:13:14 مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن" |  2019-07-22 13:30:58 اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النائب جبارين يشارك الأهالي في عرعرة اعتصامهم ضد قرارات الهدم‎



  |     |   اضافة تعليق



قام النائب د. يوسف جبارين بزيارةٍ تضامنية الى خيمة الاعتصام الّتي تم نصبها امام بيت السيد ابراهيم مرزوق في عرعرة، والذي يتهدده خطر الهدم الفوري بعد ان اصدرت السلطات الرسمية أوامر هدم ضد عدد من البيوت في منطقة وادي عارة، من بينها بيت مرزوق. وقد شارك جبارين مع الاهالي اعتصامهم حتى ساعات الصباح الاولى.

 
وكانت خيمة الاعتصام قد شهدت العديد من الوفود التضامنية، منها وفد المجلس المحلي في كفر قرع برئاسة المحامي فراس بدحي، رئيس المجلس المحلي في كفر قرع، الذي تحدث عن اهمية التضامن الشعبي في وجه اوامر هدم البيوت وأكد على وقوف اهالي كفر قرع الى جانب اصحاب البيوت. كما وتحدث في خيمة الاعتصام المحامي مصطفى وشاحي عن اللجنة الشعبية والمربي مفيد صيداوي، وبمشاركة عضو المجلس المحلي مؤنس وشاحي.
 
وفي كلمته في خيمة الاعتصام دعا جبارين الى أكبر تضامنٍ شعبي ممكن مع إبراهيم مرزوق ومع باقي العائلات في وادي عارة، قائلًا "ان العمل الشعبي والدعم الجماهيري هما خيارنا الاساسي امام سياسية الهدم العنصرية التي تستهدف بقاءنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا". 
 
كما ودعا جبارين الى تكثيف تواجد الأهالي في خيمة الاعتصام لمنح العائلة العزيمة والقوة للصمود امام القرار الظالم والتعسفي، الأمر الّذي من شأنه ان يبعث برسالة تحدي اننا لن نترك اصحاب البيت لوحدهم في هذا النضال، مؤكدًا أن "التكامل بين العمل البرلماني والشعبي الجماهيري يبقى الاساس لانتصار معركتنا من أجل الارض والمسكن".
 
وقال جبارين ان منطقة وادي عارة مستهدفة من السلطات الرسمية على عدة اصعدة، فهناك اوامر هدم البيوت المستندة على قانون كامينتس العنصري، وهناك مخطط التحريش في وادي عارة الذي يهدد آلاف الدونمات من الأراضي الخاصة، وهناك المخطط الذي يحرم اهالي وادي عارة من خدمات القطار والقطار الخفيف، بالإضافة الى مخطط خط الكهرباء القطري في أراضي الروحة، ومخطط توسيع مستوطنة حريش على حساب البلدات العربية في المنطقة. ودعا جبارين الى وحدة الصف بين الاهالي والقيادات السياسية والحقوقية واللجان الشعبية من أجل مواجهة هذه المخططات والتصدي لها.
النائب جبارين يشارك الأهالي في عرعرة اعتصامهم ضد قرارات الهدم‎




كلمات متعلقة

النائب, جبارين, يشارك, الأهالي, في, عرعرة, اعتصامهم, ضد, قرارات, الهدم‎,

تابعونــا

الهند تطلق مركبتها الفضائية شاندرايان 2 الى القمر الهند تطلق مركبتها الفضائية شاندرايان 2 الى القمر 2019-07-22 | 17:46:03

اطلقت الهند اليوم بنجاح مركبة فضائية الى القمر اطلق عليها اسم "تشاندرايان-2". وذكرت...

لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص 2019-07-22 | 17:42:38

جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة:"تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية،...

اعتبارا من الخميس : بدء عمل الشركات بقانون الـ6 دقائق للرد اعتبارا من الخميس : بدء عمل الشركات بقانون الـ6 دقائق للرد 2019-07-22 | 16:00:14

أعلنت هيئة حماية المستهلك أن يوم الخميس القادم، سيدخل قانون الـ6 دقائق حيز...

الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً 2019-07-22 | 14:41:33

قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي معلقا على هدم المباني في حي وادي الحمص في صور...

صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت 2019-07-22 | 14:35:11

لقي عصر اليوم الاثنين طفل رضيع (6 شهور) مصرعه بعد ان نسي (وفقا للتحقيقات الاولية)...

مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن" مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن" 2019-07-22 | 13:13:14

وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ما قامت به...

اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما 2019-07-22 | 13:30:58

اعتقلت الشرطة شابين في ام الفحم امس بعد ان ضبطت بندقية محلية الصنع من نوع كارلو...

ارتفاع في عدد الاطفال المصابين بمرض التوحد ارتفاع في عدد الاطفال المصابين بمرض التوحد 2019-07-22 | 13:30:25

يستشف من بيانات جديدة ان ارتفاعا ملحوظا طرأ على عدد الأطفال الذين يتم تشخيصهم على...

الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ 2019-07-22 | 11:39:20

أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات...

ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب 2019-07-22 | 11:30:14

جرى إطلاق حملة إعلانية مثيرة للجدل صباح الاثنين في تل أبيب ، حيث استعملت الحملة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها اسراء عابد الناصرة اطلاق سراح المحكمة اليوم العفولة سكين حيازة عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله شاحن هاتف نقال اريكة كنبه ساعات طويلة احتراق بيت القدس اطفاء سلطة انقاذ احذروا آرسنال دينامو ميونخ دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي سرقة سيارات المخدرات عميل سري شرطي الشرطة الكشف عصابة حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com