تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-22 17:52:49 دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي |  2019-07-22 17:47:33 النائب جبارين يشارك الأهالي في عرعرة اعتصامهم ضد قرارات الهدم‎ |  2019-07-22 17:46:03 الهند تطلق مركبتها الفضائية شاندرايان 2 الى القمر |  2019-07-22 17:42:38 لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص |  2019-07-22 16:00:57 خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة |  2019-07-22 16:00:02 الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة |  2019-07-22 16:00:14 اعتبارا من الخميس : بدء عمل الشركات بقانون الـ6 دقائق للرد |  2019-07-22 14:52:52 البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان |  2019-07-22 14:43:46 وفاة الإعلامية صابرين بورشيد بعد صراع مع السرطان |  2019-07-22 14:41:33 الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً |  2019-07-22 14:35:11 صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت |  2019-07-22 13:46:24 نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة |  2019-07-22 13:30:49 اكتشاف في الفاتيكان أثناء البحث عن مفقودة قبل 36 عاما! |  2019-07-22 13:13:14 مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن" |  2019-07-22 13:30:58 اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الهند تطلق مركبتها الفضائية شاندرايان 2 الى القمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اطلقت الهند اليوم بنجاح مركبة فضائية الى القمر اطلق عليها اسم "تشاندرايان-2". وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "اسرو" أن مهمة هذه المركبة هي استمرار للبرنامج القمري الهندي الذي أطلقته أجهزة "تشاندريان-1"، والتي تم إرسالها إلى القمر في تشرين الأول/ أوكتوبر عام 2018. 

وأشارت الى ان تشاندرايان-2 بدوره، هو مشروع أكثر تعقيدا من الأول، حيث يتضمن الهبوط وتركيب مركبة صغيرة على القمر، كما يعمل على مدار أربعة عشر يوما على دراسة الأجزاء المعدينة والعناصر الأخرى لتركيبة سطح القمر. ومن المفترض أن تحط هذه المهمة التي رصدت لها الهند 140 مليون دولار في القطب الجنوبي للقمر على مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض.  وخصّصت الهند أقوى صواريخها "جي إس إل في إم كيه 3" لعملية إطلاق المسبار الذي يبلغ وزنه 2.4 طن والذي من المفترض أن تستمر مهمته حوالى سنة.
الهند تطلق مركبتها الفضائية شاندرايان 2 الى القمر




كلمات متعلقة

الهند, تطلق, مركبتها, الفضائية, شاندرايان, 2, الى, القمر,

تابعونــا

النائب جبارين يشارك الأهالي في عرعرة اعتصامهم ضد قرارات الهدم‎ النائب جبارين يشارك الأهالي في عرعرة اعتصامهم ضد قرارات الهدم‎ 2019-07-22 | 17:47:33

قام النائب د. يوسف جبارين بزيارةٍ تضامنية الى خيمة الاعتصام الّتي تم نصبها امام...

لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص 2019-07-22 | 17:42:38

جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة:"تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية،...

اعتبارا من الخميس : بدء عمل الشركات بقانون الـ6 دقائق للرد اعتبارا من الخميس : بدء عمل الشركات بقانون الـ6 دقائق للرد 2019-07-22 | 16:00:14

أعلنت هيئة حماية المستهلك أن يوم الخميس القادم، سيدخل قانون الـ6 دقائق حيز...

الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً 2019-07-22 | 14:41:33

قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي معلقا على هدم المباني في حي وادي الحمص في صور...

صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت 2019-07-22 | 14:35:11

لقي عصر اليوم الاثنين طفل رضيع (6 شهور) مصرعه بعد ان نسي (وفقا للتحقيقات الاولية)...

مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن" مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن" 2019-07-22 | 13:13:14

وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ما قامت به...

اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما 2019-07-22 | 13:30:58

اعتقلت الشرطة شابين في ام الفحم امس بعد ان ضبطت بندقية محلية الصنع من نوع كارلو...

ارتفاع في عدد الاطفال المصابين بمرض التوحد ارتفاع في عدد الاطفال المصابين بمرض التوحد 2019-07-22 | 13:30:25

يستشف من بيانات جديدة ان ارتفاعا ملحوظا طرأ على عدد الأطفال الذين يتم تشخيصهم على...

الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ 2019-07-22 | 11:39:20

أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات...

ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب 2019-07-22 | 11:30:14

جرى إطلاق حملة إعلانية مثيرة للجدل صباح الاثنين في تل أبيب ، حيث استعملت الحملة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةبث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرمواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادالشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75سخنين تلاقي بيتار القدس مباراة جمهور تستعد فريق أورنا سمحون مديرة لواء الشمال وزارة المعارف التربية التعليم مؤتمر عشية افتتاح العام الدراسي ضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت ام الفحم اتلاف دجاج لحوم 800 كغم بلدية قسم الصحة الخدمات البطرية منتهية الصلاحية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com