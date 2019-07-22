الهند, تطلق, مركبتها, الفضائية, شاندرايان, 2, الى, القمر,

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قام النائب د. يوسف جبارين بزيارةٍ تضامنية الى خيمة الاعتصام الّتي تم نصبها امام...
جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة:"تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية،...
أعلنت هيئة حماية المستهلك أن يوم الخميس القادم، سيدخل قانون الـ6 دقائق حيز...
قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي معلقا على هدم المباني في حي وادي الحمص في صور...
لقي عصر اليوم الاثنين طفل رضيع (6 شهور) مصرعه بعد ان نسي (وفقا للتحقيقات الاولية)...
وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ما قامت به...
اعتقلت الشرطة شابين في ام الفحم امس بعد ان ضبطت بندقية محلية الصنع من نوع كارلو...
يستشف من بيانات جديدة ان ارتفاعا ملحوظا طرأ على عدد الأطفال الذين يتم تشخيصهم على...
أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات...
جرى إطلاق حملة إعلانية مثيرة للجدل صباح الاثنين في تل أبيب ، حيث استعملت الحملة...