الهند, تطلق, مركبتها, الفضائية, شاندرايان, 2, الى, القمر,

اطلقت الهند اليوم بنجاح مركبة فضائية الى القمر اطلق عليها اسم "تشاندرايان-2". وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "اسرو" أن مهمة هذه المركبة هي استمرار للبرنامج القمري الهندي الذي أطلقته أجهزة "تشاندريان-1"، والتي تم إرسالها إلى القمر في تشرين الأول/ أوكتوبر عام 2018.

وأشارت الى ان تشاندرايان-2 بدوره، هو مشروع أكثر تعقيدا من الأول، حيث يتضمن الهبوط وتركيب مركبة صغيرة على القمر، كما يعمل على مدار أربعة عشر يوما على دراسة الأجزاء المعدينة والعناصر الأخرى لتركيبة سطح القمر. ومن المفترض أن تحط هذه المهمة التي رصدت لها الهند 140 مليون دولار في القطب الجنوبي للقمر على مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض. وخصّصت الهند أقوى صواريخها "جي إس إل في إم كيه 3" لعملية إطلاق المسبار الذي يبلغ وزنه 2.4 طن والذي من المفترض أن تستمر مهمته حوالى سنة.