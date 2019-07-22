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لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص



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جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة:"تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جريمة الاحتلال الإرهابية، بتدمير 90 بيتا في عشر بنايات، وتشريد عشرات العائلات، بقرار من حكومة المستوطنين، وبدعم من جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي يؤكد مجددا على أنه جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ويشرعن كل جرائمها ضد الإنسانية.

وقالت المتابعة، إن ما جرى في وادي الحمص اليوم، هو جريمة ضد الإنسانية، وتنضم الى مسلسل الجرائم ضد الإنسانية اليومية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. وما يجري في الضفة، هو أحد مشاهد نكبة شعبنا في العام 1948، بسلب الأراضي من أصحابها، وتهجيرهم، وتسليمها لعصابات المستوطنين.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن حكومة المستوطنين بزعامة بنيامين نتنياهو ترى أن يدها طليقة في ارتكاب جرائم يومية ضد الإنسانية، بدعم مباشر من البيت الأبيض بزعامة دونالد ترامب، ومستشاريه من اليمين الاستيطاني الصهيوني العنصري، ومن ربائب واشنطن في المنطقة، الذين يزحفون على بطونهم للتطبيع، في ظل واحدة من أشرس الحكومات الإسرائيلية.
وقالت المتابعة، إن ما يواجهه شعبنا الفلسطيني، يزيد من ضرورة انهاء حالة الانقسام، وتوحيد صفوف شعبنا الفلسطيني لاطلاق المقاومة الشعبية الجماهيرية الواسعة، ضد الاحتلال وجرائمه.
هذه الجريمة تشكل جزءً من صفقة القرن التي "منحت" لاسرائيل السيادة على القدس بما يشمل التطهير العرقي.
هذه الجريمة الرهيبة يجب ان تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ووقف جرائم انتهاك حقوقه وارضه وبيوته.
لجنة المتابعة :ندين جريمة الاحتلال الإرهابية بتدمير بيوت وادي الحمص




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