اعتبارا, من, الخميس, :, بدء, عمل, الشركات, بقانون, الـ6, دقائق, للرد, على, المواطنين,

أعلنت هيئة حماية المستهلك أن يوم الخميس القادم، سيدخل قانون الـ6 دقائق حيز التنفيذ، وستحصل الشركات التي لا تقدم ردًا إنسانيًا خلال ست دقائق على الأكثر على غرامة مالية.

سيؤدي انتهاك شخص واحد إلى دفع غرامة قدرها 7000 شيكل، وفي حالات كثيرة ، تكون الغرامة 22000 شيكل.وكان قد تم سن القانون قبل عام، بأغلبية في الكنيست.