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عادل إمام يلجأ إلى مباحث الإنترنت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مصدر مقرب من النجم المصري ” عادل إمام ” عن تفكيره في اللجوء إلى مباحث الإنترنت لملاحقة مروجي الشائعات المزعجة عنه .

وأن هذا التفكير جاء بعد إلحاح شديد من عائلته للقيام بذلك حيث كان يقابل الشائعات دائما بالتجاهل وعدم الرد عليها إلا إنهم رأوا أن الموضوع ازداد عن الحد .

 وخاصة بعد ترويج تصريحات سياسية كاذبة على لسان الزعيم عادل إمام يهاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو ما جعل عائلته تشعر بغضب شديد خصوصا وإنه لا يتحدث بالسياسة وقليلا ما يدلي بتصريحات صحفية .


بالإضافة إلى الشائعات التي تتردد كثيرا سواءا عن مرضه أو وفاته ولا يعرف المغزى من وراء هذه الشائعات التي يتداولها البعض .


ويقوم عادل إمام حاليا بتصويرالمشاهد المتبقية من مسلسل ” فالنتينو ” وتشاركه البطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين .. ومن إخراج رامي إمام .. ولم يقرر بعد موعد طرح المسلسل .




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