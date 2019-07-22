"راموس", يشعل, الإنترنت, بابتسامة, نجوم, البوب!, (فيديو),

اشتهر الماعز الملقب بـ "راموس" بعد أن نشر مالكه صورا له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى رواجا منقطع النظير لدى رواد الإنترنت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المزارع أحمد فازير البالغ من العمر 21 عاما يملك حوالي 20 رأسا من الماعزSaanen goat في مزرعته. لكن "راموس" هو المميز بينها بالغرة المتدلية في مقدمة رأسه وبابتسامته العريضة أمام الكاميرات.وتلقت الصور، التي وضعها فازير لماعزه المدلل، في الإنترنت، إعجابات كثيرة ومجموعة من التعليقات، قارن بعضها الماعز بنجوم البوب الشهيرين.وقال المزارع الماليزي: "لم أكن أتوقع أن تنتشر هذه الصور بهذا الشكل".كما أجرى التلفزيون الماليزي تقريرا مصورا عن المزارع الشاب واهتمامه بقطيع الماعز لديه وخاصة "راموس".ولاحظ المزارع الشاب أن "راموس" أعجبه من النظرة الأولى لدى رؤيته في سوق الماشية ودفع به ثمنا باهظا. وأشار فازير بأنه يتلقى في كثير من الأحيان عروضا لشراء هذا الماعز منه، لكنه يرفضها دائما.