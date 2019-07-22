هل, الأرز, الأبيض, طعام, صحي؟,

الأرز الأبيض طعام مصنّع، لكنه يتعرّض إلى معالجة بسيطة تزيل قشرته التي تحتوي على حصة جيدة من الفيتامينات والمعادن. ولا يعني ذلك أنه طعام غير صحي، فهناك عدة عوامل تؤثر على النظام الغذائي للشخص منها حجم الوجبة، وكمية الكربوهيدرات، والحاجة إلى خفض الوزن أو إلى زيادة الألياف؛ ووفقاً لهذه العوامل يتم تحديد ما إذا كان الأرز الأبيض هو الأنسب لك أم لا.

وتتوفر أحياناَ منتجات من الأرز الأبيض المدعّم بفيتامينات "ب" وخاصة "ب9" الذي يُسمّى حمض الفوليك، والذي يلعب دوراً هاماً في صحة الحمل.القيم الغذائية لـ 100 غرام من الأرز:* تحتوي كل 100 غرام من الأرز الأبيض على 123 سعرة، بينما تحتوي الكمية نفسها من الأرز البني على 111 سعرة.* توفر الـ 100 غرام من الأرز الأبيض 2.9 غرام من البروتين، وتوفر الكمية نفسها من الأرز البني 2.6 غرام من البروتين.* تحتوي الحصة الواحدة من الأرز الأبيض على 30 غراماً من الكربوهيدرات، والأرز المدعّم على 26 غراماً، بينما* تحتوي الحصة من الأرز البني على 23 غراماً من الكربوهيدرات.* توفر الـ 100 غرام من الأرز الأبيض 0.9 غرام من الألياف، بينما توفر الكمية نفسها من الأرز البني الضعف أي 1.8 غرام من الألياف.* تتساوى كمية حمض الفوليك في حصة الأرز الأبيض والبني، بينما تزداد عدة أضعاف في الأرز المدعّم.* تبلغ كمية المنغنيز في حصة الأرز البيض 18 بالمائة من الاحتياجات اليومية للإنسان، بينما تبلغ النسبة 45 بالمائة في الأرز البني.* تبلغ كمية المغنيسيوم في حصة الأرز الأبيض 2 بالمائة من الاحتياجات اليومية للإنسان، بينما تبلغ النسبة في الأرز البني 11 بالمائة.* يحتوي الأرز البني على حصص أكثر قليلاً من الحديد والفوسفور والنحاس مقارنة بالأرز الأبيض الذي يحتوي بدوره على حصص أكثر قليلاً من فيتامين "ب3" و"ب6".* يتسبب الأرز الأبيض في ارتفاع سريع للسكر بالدم مقارنة بالأرز البني.