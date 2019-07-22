وفاة, الإعلامية, صابرين, بورشيد, بعد, صراع, مع, السرطان,

توفيت اليوم الاثنين الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز ٣٤ عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت صابرين بورشيد، قد اكتشفت مؤخرا إصابتها بثلاثة أورام في المخ وتم نقلها للعلاج في الخارج بعد مناشدة والدها للسلطات البحرينية للتدخل في سرعة نقلها وعلاجها بالخارج على نفقة الدولة.كما أصيبت بفقدان للذاكرة مؤقت ولم تستطع التعرف على بعض المقربين منها.وبعد أيام من سفر صابرين بورشيد، وتلقيها العلاج انتكست حالتها الصحية وتم نقلها لغرفة العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بجرثومة في الدم.وصابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج “صيف البحرين” 2009 حيث كان أول برنامج لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج، كما شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: “كسر الخواطر”، و”أماني العمر”، و”المواجهة”.