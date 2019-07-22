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الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي معلقا على هدم المباني في حي وادي الحمص في صور باهر في القدس إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي".




واضاف في بيان صدر اليوم الاثنين إنه "وتماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي، نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف فورا عمليات الهدم المستمرة".


وأكد المتحدث باسم الاتحاد أن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.




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