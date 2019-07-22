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صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي عصر اليوم الاثنين طفل رضيع (6 شهور) مصرعه بعد  ان نسي (وفقا للتحقيقات الاولية) داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت وسط الحر الشديد .



وتم نقل الطفل  للمستشفى وسط محاولات انعاشه  الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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