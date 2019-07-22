نبأ, وفاة, أردوغان, يهز, تركيا.., ومصدر, رئاسي, يكشف, الحقيقة,

تداولت مواقع التواصل الإعلامي، أنباء حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وانتشر الخبر في العديد من وسائل الإعلام، وتصدر هاشتاج”وفاة_أردوغان” الترند لموقع التدوينات المصغرة تويتر في بعض الدول، وأثار جدلا واسعا قبل أن يخرج مصدر رئاسي وينفي ما تردد.وأكد مصدر رئاسي في تركيا، وفقا لموقع «آراب تركي»، أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام، صباح اليوم، عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخبار كاذبة وغير صحيحة، ولا تعدو إلا أن تكون محض شائعات.