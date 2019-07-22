نبأ, وفاة, أردوغان, يهز, تركيا.., ومصدر, رئاسي, يكشف, الحقيقة,

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أفادت مصادر في ايران بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي استقبل اليوم...
أعلن الفاتيكان أن مبعوثا للبابا فرنسيس التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم،...
أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكة من 17 "جاسوسا" قالت إنهم تلقوا تدريبات من قبل...
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو لجسم مجهول بحجم كوكب يقف ساكنا قرب...
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار صرّحوا لها أن صهر...
ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة، إثر احتجاز ناقلة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"تلقت الشرطة في تاريخ19.06.2019 بلاغ عن...
أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأمريكية تحذيرا بحريا للسفن العابرة لمضيق...
شدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على أن بلاده سترد بطريقة "مدروسة لكنها...
أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز،...