تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-22 16:00:57 خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة |  2019-07-22 16:00:02 الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة |  2019-07-22 16:00:14 اعتبارا من الخميس : بدء عمل الشركات بقانون الـ6 دقائق للرد على المواطنين |  2019-07-22 14:52:52 البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان |  2019-07-22 14:43:46 وفاة الإعلامية صابرين بورشيد بعد صراع مع السرطان |  2019-07-22 14:41:33 الاتحاد الاوروبي معلقا على عملية الهدم في واد الحمص: سياسة الاستيطان تقوض حل الدولتين ويجب إيقافها فوراً |  2019-07-22 14:35:11 صور - مصرع طفل رضيع (نصف عاما) على ما يبدو تم نسيانه داخل سيارة مغلقة في موديعين عيليت |  2019-07-22 13:46:24 نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة |  2019-07-22 13:30:49 اكتشاف في الفاتيكان أثناء البحث عن مفقودة قبل 36 عاما! |  2019-07-22 13:13:14 مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن" |  2019-07-22 13:30:58 اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما |  2019-07-22 13:30:25 ارتفاع في عدد الاطفال المصابين بمرض التوحد |  2019-07-22 11:39:20 الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ |  2019-07-22 11:30:14 ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب |  2019-07-22 11:27:40 المؤبد لشاب من رام الله بتهمة قتل جندي ببلاطة رخام |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداولت مواقع التواصل الإعلامي، أنباء حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر نوبة قلبية مفاجئة.



وانتشر الخبر في العديد من وسائل الإعلام، وتصدر هاشتاج”وفاة_أردوغان” الترند لموقع التدوينات المصغرة تويتر في بعض الدول، وأثار جدلا واسعا قبل أن يخرج مصدر رئاسي وينفي ما تردد.


وأكد مصدر رئاسي في تركيا، وفقا لموقع «آراب تركي»، أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام، صباح اليوم، عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخبار كاذبة وغير صحيحة، ولا تعدو إلا أن تكون محض شائعات.




كلمات متعلقة

نبأ, وفاة, أردوغان, يهز, تركيا.., ومصدر, رئاسي, يكشف, الحقيقة,

تابعونــا

خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة 2019-07-22 | 16:00:57

أفادت مصادر في ايران بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي استقبل اليوم...

البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان 2019-07-22 | 14:52:52

أعلن الفاتيكان أن مبعوثا للبابا فرنسيس التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم،...

إيران تعلن كشف هوية 17 "جاسوسا" مدربا من قبل CIA وإصدار حكم الإعدام بحق بعضهم إيران تعلن كشف هوية 17 "جاسوسا" مدربا من قبل CIA وإصدار حكم الإعدام بحق بعضهم 2019-07-22 | 10:18:06

أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكة من 17 "جاسوسا" قالت إنهم تلقوا تدريبات من قبل...

"ناسا" ترصد جسما غامضا عملاقا قرب الشمس (فيديو) "ناسا" ترصد جسما غامضا عملاقا قرب الشمس (فيديو) 2019-07-22 | 09:27:11

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو لجسم مجهول بحجم كوكب يقف ساكنا قرب...

كوشنير يزور إسرائيل وبعض الدول العربية لدفع خطة السلام كوشنير يزور إسرائيل وبعض الدول العربية لدفع خطة السلام 2019-07-22 | 06:58:05

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار صرّحوا لها أن صهر...

إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها 2019-07-21 | 09:33:44

ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة، إثر احتجاز ناقلة...

رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر 2019-07-21 | 09:26:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"تلقت الشرطة في تاريخ19.06.2019 بلاغ عن...

الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز الولايات المتحدة تطلق تحذيرا للسفن التي تعبر مضيق هرمز 2019-07-21 | 07:00:00

أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأمريكية تحذيرا بحريا للسفن العابرة لمضيق...

بريطانيا تتوعد بالرد على الإيرانيين بريطانيا تتوعد بالرد على الإيرانيين 2019-07-20 | 12:41:58

شدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على أن بلاده سترد بطريقة "مدروسة لكنها...

لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط لندن ترد على احتجاز إيران ناقلتي نفط 2019-07-20 | 07:00:49

أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج صلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيحريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق انقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافاعتقال شاب بئر السبع مكتب الضريبة سكين بجوزته الشرطة افتتاح العام الدراسي الجديد طلاب عودة مقاعد دراسة عرب استقبال مصرع امرأة دهسا عابرة سبيل مفرق عيلبون اسعاف شرطة ايمان ابو زهيا المغار مواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرةبرشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com