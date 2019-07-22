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خمنوا من هي لجنة تحكيم the voice بالموسم المقبل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ستتكون لجنة تحكيم برنامج ذا فويس للموسم المقبل من احلام راغب علامة ومحمد حماقي ويتم حاليا التشاور بوجود حسين الجسمي باللجنة ايضا كذلك اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن المشاركة لاسباب مجهولة حتى الآن.



وعن سبب تصوير الحلقات المباشرة لهذا العام في السعودية بدلاً من لبنان، أشارت المصادر الى أن هذا القرار أتى تزامناً مع النهضة الفنية التي تشهدها المملكة، والحفلات التي تقام هناك.

 وأكدت المصادر أيضاً أن فريق عمل البرنامج اللبناني سيبقى كما هو ولن يتغيّر، وسينتقل إلى السعودية لتصوير الحلقات المباشرة هناك.


وختمت المصادر إلى أن تصوير حلقات المراحل الأولى سيطلق أواخر هذا الشهر.




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