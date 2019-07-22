خمنوا, من, هي, لجنة, تحكيم, the, voice, بالموسم, المقبل!,

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كشف مصدر مقرب من النجم المصري ” عادل إمام ” عن تفكيره في اللجوء إلى مباحث...
توفيت اليوم الاثنين الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز ٣٤...
هنأت الفنانة الاماراتية أحلام مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ...
نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة جديدة تجمعها بابنة شقيقتها وقد بدا الشبه بينهما...
حرص عدد من الفنانين على إظهار دعمهم للمنتخب الجزائري، قبل المباراة الحاسمة للقب...
ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن طلاق الفنانة...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق تدشين تمثالاً من الشمع للفنانة...
في حفل فخم اقيم ليلة امس, اعتبر اليوم الاول من 3 ليالي من الاحتفالات, دعي اليه أشهر...
تصدر هاشتاغ #انفصال_احلام_عن_زوجها على موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية...
طرح الفنان المصري ” محمد رمضان ” والمطرب المغربي ” سعد لمجرد ” مساء أمس الأربعاء...