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فيديو.. رونالدو يدعو الطفل "المقتحم" للجلوس معه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إعجاب الجماهير مع طفل اقتحم الملعب أثناء المباراة الودية ليوفنتوس الإيطالي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي في كالانغ السنغافورية.

وقام رونالدو أثناء جلوسه على دكة البدلاء في الدقيقة 63 من زمن المباراة، باصطحاب طفل صغير اقتحم الملعب من أجل الجلوس مع اللاعبين على دكة البدلاء، ليحصل الطفل السنغافوري على فرصة لم يكن يتخيلها بأن يتابع أحداث اللقاء برفقة نجوم فريق "السيدة العجوز".


وعلق الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس على الموقف قائلا: "لقد رأيت الطفل في أرضية الملعب وأدركت أنه يريد التقاط صورة مع رونالدو، لم يكن الأمر اقتحاما للملعب، بالنسبة لي الأمر بمثابة مصدر للسعادة".



وخسر يوفنتوس اللقاء الودي أمام توتنهام 3-2، وكان رونالدو حاضرا في قائمة هدافي المباراة عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60.


ويلتقي يوفنتوس الأربعاء المقبل 24-7 مع إنتر الإيطالي ثم في 10 من أغسطس المقبل مع أتليتكو مدريد الإسباني وديا.




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