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مصطفى البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تطهير عرقي و تنفيذ لـ" صفقة القرن"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ما قامت به اسرائيل من  هدم ضد بيوت الفلسطينيين في وادي الحمص بمنطقة صور باهر  في القدس بالتطهير العرقي الذي يندرج في اطار تنفيذ ما يسمى "بصفقة القرن " لتصفية الوجود و الحقوق الوطنية الفلسطينية.



و قال البرغوثي ن المبادرة الوطنية تدعو الجميع الى أوسع وحدة وطنية في مواجهة هجمة التصفية الإسرائيلية و تطالب العالم باتخاذ اجراءات عقابية فورية ضد حكام الاحتلال.




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