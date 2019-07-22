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أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة!



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أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة!
يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة الاعتماد البنكية "هكرتيس"، حيث يعرض عليهم حملات مغرية خلال شهري تموز- آب ومن ضمنها:

   مدينة الملاهي: لونا بارك/ سوبر لاند- تذكرة دخول زوجية بـ 110 ش.ج فقط 


زبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يتمتعون بتخفيض ضخم عند شراء تذكرة زوجية للدخول الى لونا بارك أو سوبر لاند، حيث لا يدفعون سوى 110 ش.ج فقط (بدل 250 ش.ج). 


ستكون الحملة سارية المفعول حتى 5/8/2019، ويمكن استغلالها من خلال تنزيل كود الامتياز وتسجيله في موقع الإنترنت الخاص بلونا بارك أو في موقع سوبر لاند.يجب الاستفسار حول ساعات عمل الملاهي في موقع الإنترنت الخاص بلونا بارك/ سوبر لاند. كما يجب التزوّد ببطاقة الائتمان التي تم الدفع عبرها، وذلك من أجل سحب التذكرتين من ماكينة التذاكر الحمراء الموجودة عند مدخل مدينة الملاهي.


ماكدونالدز- بوظة "بيتسوتس" في ماكدونالدز بـ 5 ش.ج فقط


 زبائن مزراحي طفحوت الذين يدفعون بواسطة "هكرتيس" يمكنهم التمتع بشراء بوظة "بيتسوتس" في ماكدونالدز بحجم عادي بـ5 ش.ج فقط (بدل 14 ش.ج).يمكن استغلال الحملة حتى 10/8/2019، وذلك بواسطة إبراز كود الامتياز الشخصي الذي يمكن تنزيله وتسليمه في أيّ من فروع الشبكة. يتم الدفع بواسطة "هكرتيس" الخاص ببنك مزراحي طفحوت.

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