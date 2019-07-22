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اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما



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اعتقلت الشرطة شابين في ام الفحم امس بعد ان ضبطت بندقية محلية الصنع من نوع كارلو داخل سيارة كانا يستقلانها. 



وتنظر محكمة الصلح في الخضيرة اليوم في طلب الشرطة تمديد فترتي اعتقالهما.
اعتقال شابين من ام الفحم بعد ضبط بندقية بحوزتهما




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