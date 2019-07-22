اعتقال, شابين, من, ام, الفحم, بعد, ضبط, بندقية, بحوزتهما,

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أعلنت هيئة حماية المستهلك أن يوم الخميس القادم، سيدخل قانون الـ6 دقائق حيز...
قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي معلقا على هدم المباني في حي وادي الحمص في صور...
لقي عصر اليوم الاثنين طفل رضيع (6 شهور) مصرعه بعد ان نسي (وفقا للتحقيقات الاولية)...
وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ما قامت به...
يستشف من بيانات جديدة ان ارتفاعا ملحوظا طرأ على عدد الأطفال الذين يتم تشخيصهم على...
أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات...
جرى إطلاق حملة إعلانية مثيرة للجدل صباح الاثنين في تل أبيب ، حيث استعملت الحملة...
حكمت المحكمة على الاسير اسلام ابو حميد من مخيم الامعري بالسجن المؤبد وثمانية...
يمارس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا على رئيس حزب اتحاد أحزاب اليمين رافي...
شرعت جرافات صباح اليوم الاثنين، بهدم 4 بنايات سكنية ومنزلا في حي وادي الحمص بقرية...