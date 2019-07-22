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ارتفاع في عدد الاطفال المصابين بمرض التوحد



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يستشف من بيانات جديدة ان ارتفاعا ملحوظا طرأ على عدد الأطفال الذين يتم تشخيصهم على انهم مصابون بمرض التوحد. 


وبحسب دراسة أجرتها (خدمات الصحة مكابي) فانه سجل في العقد الأخير ارتفاع بنسبة 170% على المصابين بالتوحد في صفوف الأولاد والبنات.


 وحذرت مكابي من ان الدوائر ذات العلاقة ليست مستعدة بما فيه الكفاية للتعامل مع الاعداد المتزايدة لمرضى التوحد




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