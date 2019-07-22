الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎

أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات ونضال رئيسة نقابة (هستدروت) الممرضين والممرضات إيلانا كوهين ، ضد تهديدات وزارة الصحة بتقليص أجورهم.

وفي رسالة عاجلة أرسلها بار دافيد إلى مدير عام وزارة الصحة موشي بار سيمان توف ، حذر رئيس الهستدروت من أنه إذا لم تتراجع وزارة الصحة عن التهديدات ضد الممرضين والممرضات فسوف تعمل الهستدروت بكامل قوتها من أجل تغيير هذا القرار ، حتى اذا اضطرت الى الاعلان عن إضراب شامل في الجهاز الصحي خلال الأيام المقبلة.