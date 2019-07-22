ضمن, حملة, إعلانية, مثيرة, للجدل-, صور, معدلة, لاسماعيل, هنيه, بلباس, البحر, معلقه, في, عدة, مناطق, بمدينة, تل, ابيب,

جرى إطلاق حملة إعلانية مثيرة للجدل صباح الاثنين في تل أبيب ، حيث استعملت الحملة صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بعد ان جرى معالجتها على اجهزة الحاسوب، حيث ظهر هنية وهو يرتدي لباس البحر.

وفي البوسترات المنشورة في عدة مواقع في تل أبيب ، ظهر هنية على شاطئ احد جزر البحر الكاريبي، مع سلسلة حول عنقه وبالونات خلفه، الى جانب تعليق: (شكرا إسرائيل، أنا بحبك إسماعيل ، اكتفينا خوف، مطلوب نصر اسرائيلي)التصاميم تم تعليقها هذا الصباح في ثلاثة مواقع مركزية في تل أبيب هي نقطة الانطلاق لسلسلة من الأحداث والأنشطة التي ستطلقها حملة مشروع "النصر الإسرائيلي"، وهي هيئة تعمل في إطار منتدى الشرق الأوسط ،