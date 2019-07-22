المؤبد, لشاب, من, رام, الله, بتهمة, قتل, جندي, ببلاطة, رخام,

حكمت المحكمة على الاسير اسلام ابو حميد من مخيم الامعري بالسجن المؤبد وثمانية اشهر ودفع تعويض مالي بقيمة 258 ألف شيكل بتهمة القاء بلاطة على رأس جندي وتسببت بقتله العام الماضي في مخيم الامعري برام الله.

وكانت قوات الجيش اعتقلت الشاب اسلام ابو حميد وتم اعادة تمثيل عملية القاء بلاطة الرخام على الجندي.