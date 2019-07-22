المؤبد, لشاب, من, رام, الله, بتهمة, قتل, جندي, ببلاطة, رخام,

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أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات...
جرى إطلاق حملة إعلانية مثيرة للجدل صباح الاثنين في تل أبيب ، حيث استعملت الحملة...
يمارس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا على رئيس حزب اتحاد أحزاب اليمين رافي...
شرعت جرافات صباح اليوم الاثنين، بهدم 4 بنايات سكنية ومنزلا في حي وادي الحمص بقرية...
أليوم الاثنين، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة...
اعلنت الوزيرة السابقة ايليت شاكيد انها ستترأس حزب اليمين الجديد في الانتخابات...
أعلنت نقابة موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد أن جميع البعثات...
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاحد، ان وفدا إعلاميا من دول عربية، يضم...
توقع النائب أيمن عودة ان تشكل القائمة المشتركة بكل مركباتها خلال أيام مؤكدا انه...