صلاح, يطلب, 30, مليون, يورو, سنويا, للانتقال, إلى, ريال, مدريد,

طلب نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، الحصول على 30 مليون يورو سنويا من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لموقع "دون بالون" الإسباني، فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للمرينغي، اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، التعاقد مع واحد من ثنائي ليفربول، محمد صلاح، وساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الخط الهجومي للفريق.وأضاف الموقع أن رئيس ريال مدريد دخل في مفاوضات فعلية مع محمد صلاح، الذي طلب بدوره الحصول على راتب سنوي يصل لـ 30 مليون يورو، وهو ما عارضه بيريز بسبب طلبات "الفرعون" المالية المرتفعة.وكانت صحيفة "صن" الإنجليزية، قد كشفت عن عزم نادي ليفربول الإنجليزي ربط النجم المصري بمعقل ليفربول "أنفيلد" حتى عام 2024، على أن ينال أعلى راتب في "البريميرليغ".وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تخطط لتمديد عقد صلاح لموسم جديد، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعي يصل إلى 430 ألف جنيه إسترليني و22.4 مليون إسترليني سنويا.