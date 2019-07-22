نتنياهو, يدخل, على, خط, المفاوضات, بين, أحزاب, اليمين,

يمارس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا على رئيس حزب اتحاد أحزاب اليمين رافي بيرتس، لإقناعه بعدم التخلي عن رئاسة الاتحاد لصالح شاكيد.

وقد اتصل نتانياهو مع بيرتس عدة مرات امس وقال له إنه لا يمكن معرفة الشخصية التي ستوصي بها شاكيد لرئاسة الوزراء المقبلة، مما قد يمنع تشكيل حكومة يمين. وتعقيبا على ذلك قال نتانياهو إنه لا يتدخل حاليا بمجريات الأمور في أحزاب اليمين، لكنه وعند الضرورة سيفعل ذلك لمنع اهدار الأصوات.الى ذلك يستدل من استطلاع للراي أجرته القناة المتلفزة الحادية عشرة، ان حزب اليمين الجديد برئاسة شاكيد سيحصل على ثمانية مقاعد لو أجريت الانتخابات اليوم، مقابل أربعة مقاعد لاتحاد أحزاب اليمين. وسيحصل تحالف العمل - غيشر على ثمانية مقاعد.