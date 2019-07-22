تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-22 11:39:20 الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ |  2019-07-22 11:30:14 ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب |  2019-07-22 11:27:40 المؤبد لشاب من رام الله بتهمة قتل جندي ببلاطة رخام |  2019-07-22 11:16:43 صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا للانتقال إلى ريال مدريد |  2019-07-22 11:08:54 نتنياهو يدخل على خط المفاوضات بين أحزاب اليمين |  2019-07-22 10:18:06 إيران تعلن كشف هوية 17 "جاسوسا" مدربا من قبل CIA وإصدار حكم الإعدام بحق بعضهم |  2019-07-22 09:27:11 "ناسا" ترصد جسما غامضا عملاقا قرب الشمس (فيديو) |  2019-07-22 07:35:56 أهالي واد الحمص بالقدس يستيقظون على هدم منازلهم |  2019-07-22 06:58:05 كوشنير يزور إسرائيل وبعض الدول العربية لدفع خطة السلام |  2019-07-22 06:56:01 الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة |  2019-07-22 00:39:01 رئيس وزراء فرنسا السابق يتمنى عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-21 23:09:27 اصابة شاب وزوجته وطفلهما بحادث طرق مروع قرب ابو سنان |  2019-07-21 23:08:01 أييلت شاكيد تعلن ترؤسها لحزب اليمين الجديد |  2019-07-21 23:02:56 الدبلوماسيون الإسرائيليون يضربون عن العمل |  2019-07-21 18:27:56 إعلاميون عراقيون وسعوديون يزورون إسرائيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو يدخل على خط المفاوضات بين أحزاب اليمين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يمارس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا على رئيس حزب اتحاد أحزاب اليمين رافي بيرتس، لإقناعه بعدم التخلي عن رئاسة الاتحاد لصالح شاكيد.


 وقد اتصل نتانياهو مع بيرتس عدة مرات امس وقال له إنه لا يمكن معرفة الشخصية التي ستوصي بها شاكيد لرئاسة الوزراء المقبلة، مما قد يمنع تشكيل حكومة يمين. وتعقيبا على ذلك قال نتانياهو إنه لا يتدخل حاليا بمجريات الأمور في أحزاب اليمين، لكنه وعند الضرورة سيفعل ذلك لمنع اهدار الأصوات. 

الى ذلك يستدل من استطلاع للراي أجرته القناة المتلفزة الحادية عشرة، ان حزب اليمين الجديد برئاسة شاكيد سيحصل على ثمانية مقاعد لو أجريت الانتخابات اليوم، مقابل أربعة مقاعد لاتحاد أحزاب اليمين. وسيحصل تحالف العمل - غيشر على ثمانية مقاعد.




كلمات متعلقة

نتنياهو, يدخل, على, خط, المفاوضات, بين, أحزاب, اليمين,

تابعونــا

الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ الهستدروت تهدد : اضراب عام وشامل في الجهاز الصحي - إذا لم يتم التراجع عن التهديدات ضد الممرضين‎ 2019-07-22 | 11:39:20

أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات...

ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب ضمن حملة إعلانية مثيرة للجدل- صور معدلة لاسماعيل هنيه بلباس البحر معلقه في عدة مناطق بمدينة تل ابيب 2019-07-22 | 11:30:14

جرى إطلاق حملة إعلانية مثيرة للجدل صباح الاثنين في تل أبيب ، حيث استعملت الحملة...

المؤبد لشاب من رام الله بتهمة قتل جندي ببلاطة رخام المؤبد لشاب من رام الله بتهمة قتل جندي ببلاطة رخام 2019-07-22 | 11:27:40

حكمت المحكمة على الاسير اسلام ابو حميد من مخيم الامعري بالسجن المؤبد وثمانية...

أهالي واد الحمص بالقدس يستيقظون على هدم منازلهم أهالي واد الحمص بالقدس يستيقظون على هدم منازلهم 2019-07-22 | 07:35:56

شرعت جرافات صباح اليوم الاثنين، بهدم 4 بنايات سكنية ومنزلا في حي وادي الحمص بقرية...

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة 2019-07-22 | 06:56:01

أليوم الاثنين، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...

اصابة شاب وزوجته وطفلهما بحادث طرق مروع قرب ابو سنان اصابة شاب وزوجته وطفلهما بحادث طرق مروع قرب ابو سنان 2019-07-21 | 23:09:27

اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة...

أييلت شاكيد تعلن ترؤسها لحزب اليمين الجديد أييلت شاكيد تعلن ترؤسها لحزب اليمين الجديد 2019-07-21 | 23:08:01

اعلنت الوزيرة السابقة ايليت شاكيد انها ستترأس حزب اليمين الجديد في الانتخابات...

الدبلوماسيون الإسرائيليون يضربون عن العمل الدبلوماسيون الإسرائيليون يضربون عن العمل 2019-07-21 | 23:02:56

أعلنت نقابة موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد أن جميع البعثات...

إعلاميون عراقيون وسعوديون يزورون إسرائيل إعلاميون عراقيون وسعوديون يزورون إسرائيل 2019-07-21 | 18:27:56

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاحد، ان وفدا إعلاميا من دول عربية، يضم...

ايمن عودة يتوقع تشكيل القائمة المشتركة خلال ايام ايمن عودة يتوقع تشكيل القائمة المشتركة خلال ايام 2019-07-21 | 18:24:42

توقع النائب أيمن عودة ان تشكل القائمة المشتركة بكل مركباتها خلال أيام مؤكدا انه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سرقة قطع سلاح m16 مخزن اسلحة الجليل طمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة اطلاق نار مجهولون دراجة نارية الناصرة ملحمة اصابة شخصين عاملين شرطة اسعاف تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن رأس العين مدرسة فعالية احتفال الاسراء المعراج عرابة طلاب احتفال اعتقال مشتبه فتاة قاصر اعتداء جنسي من منطقة وادي عارة شاب أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا زوج احذرية ماركات مزيفة كفر مندا اعتقال الشرطة مداهمة رنا جربان اول محامية في تاريخ جسر الرزقاء الشابة قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com