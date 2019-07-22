دراسة, تحذر, من, تفاقم, مخاطر, الملح, على, الصحة, عام, 2025!,

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مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة، يعاني الكثير من الناس من أوجاع في...
تحدث كل عام نحو مليار حالة إصابة بنزلة البرد في الولايات المتحدة وحدها، وبالتالي...
أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أنّ وباء إيبولا الذي يتفشّى في جمهورية...
يمكن أن تبدأ أعراض نقص فيتامين B12 بـ 3 علامات خفية يجب الحذر منها، ذلك أن عدم علاج...
أطلقت "أبل" تحديثا جديدا لنظام iOS يتضمن ميزة رائعة تجعل بطارية هاتف "أيفون" تدوم...
تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف...
تعتبر فرشاة الأسنان بيئة حاضنة لظهور أمراض كثيرة نظراً لتكاثر البكتيريا...
كشفت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة عن أسباب تغير لون ” بياض العين ” وتحوله...
كشفت دراسة حديثة أن الذين فقدوا أبصارهم جراء الحروق الكيميائية قد يتمكنون من...
قال علماء جامعة روما إن تناول النمل وغيرها من الحشرات يمكن أن يحمي الناس من...