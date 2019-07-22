أول, صدام, بين, رونالدو, ومدرب, يوفنتوس, الجديد,

كلمات متعلقةأول, صدام, بين, رونالدو, ومدرب, يوفنتوس, الجديد,
طلب نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، الحصول على 30 مليون يورو سنويا من...
كشفت صحيفة "صن"الإنجليزية عن تلقي النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد عرضا من...
يتطلع مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا السابق، لعودة البرازيلي نيمار جونيور نجم...
علَّق جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان،...
نفى مسئولو باريس سان جيرمان، وصول أي عرض رسمي لبيع لاعبه البرازيلي نيمار جونيور،...
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض أول...
تعيش الممثلة اللبنانية نادين الراسي حالياً أجمل أيام حياتها، إذ إنها في حالة...
حقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد انتصاره على السنغال، في...
أكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع...
تصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر إلى محطتها الأخيرة بمواجهة من...