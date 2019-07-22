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أحلام تهنّئ إيلي صعب بزفاف ابنه: يارب تشوف احفاد احفاده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هنأت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مبروك المصمم العالمى إيلى صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجلهما جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح و سعادة”.



الجدير ذكره ان حفل زفاف ابن ​إيلي صعب​ حضره عدد كبير من الفنانين ومن بينهم ​ه




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