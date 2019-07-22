أحلام, تهنّئ, إيلي, صعب, بزفاف, ابنه:, يارب, تشوف, احفاد, احفاده,

هنأت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مبروك المصمم العالمى إيلى صعب وحرمه كلودين صعب زفاف نجلهما جونيور يارب يتهنى ويبارك لك فيه وتشوف احفاد احفاده ويارب تشوفون في ذريتكم كل ما تتمنونه من نجاح و سعادة”.

الجدير ذكره ان حفل زفاف ابن ​إيلي صعب​ حضره عدد كبير من الفنانين ومن بينهم ​ه