أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكة من 17 "جاسوسا" قالت إنهم تلقوا تدريبات من قبل CIA الأمريكية وتم إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد منهم.

وذكر مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية أن سلطات البلاد "حددت هوية 17 جاسوسا دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكانوا متواجدين في مناطق حساسة داخل البلاد".وأضاف المسؤول الاستخباراتي الإيراني أنه تم إصدار أحكام بالإعدام على بعض "هؤلاء الجواسيس باعتبارهم مفسدين"، مشيرا إلى أن الوزارة ستوزع في وقت لاحق من اليوم شريط فيديو حول هذه القضية.ووصف المسؤول تفكيك هذه الشبكة بأنها ثاني أكبر ضربة إلى جهاز التجسس الأمريكي في إيران.وسبق أن أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، يوم 17 يونيو الماضي، أن سلطات إيران فككت شبكة تجسس إلكتروني ضمت "عملاء في CIA".وقال شمخناني إن إيران تمكنت من القبض على هؤلاء "الجواسيس" بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، معتبرا أن هذه العملية شكلت ضربة إلى القدرات الاستخباراتية لـ CIA في الدول التي تمثل أهدافا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.