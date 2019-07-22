صورة - إبنة شقيقة ستيفاني صليبا .. هل تشبهها؟

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة جديدة تجمعها بابنة شقيقتها وقد بدا الشبه بينهما واضحا وعلقت: "بدي عرّفكن على بنت إختي ڤيڤي أديش بتشبهني ؟؟؟".

ووافق متابعو ستيفاني على الشبب الكبير الذي يجمعهما . وعلى صعيد آخر كانتقد التقت كاميرا موقع "الفن" بالممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بطلة مسلسل "دقيقة صمت"، وفي هذا اللقاء تحدّثنا عن وقوفها إلى جانب الممثل عابد فهد في هذا العمل.كما طرحنا على صليبا سؤالاً عما إذا كانت تخاف من وضعها على لائحة معينة بفضل هذا العمل الذي يحاكي الوضع السوري.وفي هذه المقابلة طرحنا على صليبا سؤالاً عن شعورها لحظة وضعها للحجاب في بعض المشاهد من هذا العمل، كما ردّت على موضوع التصريح الذي نُسب إليها حول حقيقة إنقاذ الدراما اللبنانية للنجوم السوريين.