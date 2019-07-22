صورة - إبنة شقيقة ستيفاني صليبا .. هل تشبهها؟

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هنأت الفنانة الاماراتية أحلام مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ...
حرص عدد من الفنانين على إظهار دعمهم للمنتخب الجزائري، قبل المباراة الحاسمة للقب...
ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن طلاق الفنانة...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق تدشين تمثالاً من الشمع للفنانة...
في حفل فخم اقيم ليلة امس, اعتبر اليوم الاول من 3 ليالي من الاحتفالات, دعي اليه أشهر...
تصدر هاشتاغ #انفصال_احلام_عن_زوجها على موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية...
طرح الفنان المصري ” محمد رمضان ” والمطرب المغربي ” سعد لمجرد ” مساء أمس الأربعاء...
حذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية...
أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان قلعة دمشق...
نشرت الممثلة المصرية مي عز الدين صورة الى جانب الممثل المصري أحمد السعدني،...