crazy, line, وتشكيلة, اكسسوارات, الصيف, لمظهر, متكامل,

عطلة الصيف في اوجها وكذلك رحلات السفر، ولذا وحتى في الرحلات من المهم للمرأة الظهور بمظهر كامل ومتكامل . لذلك اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line لهذا الموسم تشكيلة الاكسسوارات المميزة والمذهلة التي تمنح المرأة مظهرا عصريا خلال العطلة. تتضمن تشكيلة الاكسسوارات ايضا الجزادين ,الاوشحة ,المجوهرات وأحزمة الملائمة لجميع ساعات اليوم.

في مجموعة الاوشحة هناك مجموعة كبيرة من اوشحة الحرير بمطبوعات مذهلة تتوافق مع الوان تشكيلة الملابس. اوشحة لساعات النهار ولمساء انيق كما يمكن ايجاد اوشحة بمظهر كاجوال خفيف بمطبوعات صيفية والوان مميزة.من بين تشكيلة المجوهرات يمكن ايجاد مجموعة انتقائية تحتوي على دمج بين الخرز المصنوع يدويا المستوحاة من "النور" والتصميم المعاصر بألوان البهارات. إلى جانب ذلك ، يمكن ايجاد مجموعة متنوعة مختارة من المجوهرات الكلاسيكية المصممة.بالإضافة الى المجوهرات المعاصرة ، المدموجة بالجلد ,المعادن والخرز الاكريليك بما في ذلك القلائد والأساور.من بين مجموعة الجزادين هناك جزادين كتف انيقة بمجموعة غنية المناسبة لساعات النهار ولرحلات السفر. بالإضافة الى جزادين مسائية مثل جزدان "كلاتش" مميز المزين منها والسادة . كما يمكن ايجاد جزادين بأسلوب حقيبة السفر العصرية المصنوعة من مواد مختلفة , جزادين ظهر عصرية ذو فائدة, جزدان "باوتش" العصري المليئ بالجيوب وملائم للرياضة ، "المشي" والرحلات .لإكماله الاطلالة في الملابس تعرض crazy line تشكيلة محدودة من الاحزمة العصرية بإضافة المطاط للحصول على أقصى قدر من المرونة ولتناسب جميع الأحجام من بينها حزام من الجلد المميز , حزام ربط كلاسيكي من مواد عصرية, احزمة مزودة بثقوب معدنية واحزمة كلاسيكية مزينة.تشكيلة الاكسسوارات لعطلة مثالية متواجدة في جميع فروع شبكة "crazy line" بضمنها فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص www.crazyline.com