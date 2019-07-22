عرض, يحول, بيل, لأول, لاعب, بالعالم, يصل, حاجز, المليون, أسبوعيا,

كشفت صحيفة "صن"الإنجليزية عن تلقي النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد عرضا من ناد صيني سيجعله أول لاعب كرة قدم في العالم، ينال مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

وذكرت الصحيفة، أن نادي بيجينغ غوان الصيني يسعى لإقناع اللاعب البالغ 30 عاما بالانتقال لصفوفه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجاري.وجاء العرض بعد تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عن رغبة فريقه برحيل اللاعب.فيما انتقد جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي بشدة المدرب الفرنسي واصفا إياه بالـ"عار"، معتبرا أنه "لم يحترم لاعبا قدّم الكثير لناديه".وكان زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، قد استبعد بيل من مواجهة بايرن ميونخ الأخيرة في كأس الأبطال الدولية، مؤكدا أنه خارج خططه للموسم الجديد في انتظار العروض لبيعه.وكانت صحيفة "ماركا" المدريدية قد ذكرت، أن نادي جيانجسو سونينغ قدم عرضا لريال مدريد إلى جانب منح الويلزي فرصة الحفاظ على راتبه الحالي المقدر بـ17 مليون يورو سنويا.ويمتد عقد بيل مع ريال حتى عام 2022، ويحصل في "سنتياغو برنابيو" على راتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، لكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الأرجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت إلى الواجهة أخبار رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.