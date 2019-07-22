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هدم وتشريد ودمار - على هذا استفاق اهالي صور باهر بالقدس اليوم
2019-07-22 09:31:25
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هدم وتشريد ودمار - على هذا استفاق اهالي صور باهر بالقدس اليوم
هدم وتشريد ودمار - على هذا استفاق اهالي صور باهر بالقدس اليوم
هدم وتشريد ودمار - على هذا استفاق اهالي صور باهر بالقدس اليوم
هدم وتشريد ودمار - على هذا استفاق اهالي صور باهر بالقدس اليوم
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