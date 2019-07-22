صور - أهالي واد الحمص بالقدس يستيقظون على هدم منازلهم

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أليوم الاثنين، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة...
اعلنت الوزيرة السابقة ايليت شاكيد انها ستترأس حزب اليمين الجديد في الانتخابات...
أعلنت نقابة موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد أن جميع البعثات...
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاحد، ان وفدا إعلاميا من دول عربية، يضم...
توقع النائب أيمن عودة ان تشكل القائمة المشتركة بكل مركباتها خلال أيام مؤكدا انه...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان شاب من نحف اصيب بجراح متفاوتة جراء تعرضه...
يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء...
قدمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من بلدة الرينة...
رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، ظهر اليوم الاحد، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16...