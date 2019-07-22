صور - أهالي واد الحمص بالقدس يستيقظون على هدم منازلهم

شرعت جرافات صباح اليوم الاثنين، بهدم 4 بنايات سكنية ومنزلا في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس .

وتعود هذه البنايات لعائلات عميرة والاطرش وابو حامد والكسواني.واقتحمت فجر اليوم ، قوات الجيش ترافقها جرافات عسكرية، واعلنت قرية صور باهر منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، كما أغلقت كافة محاورها تزامنا مع البدء بتنفيذ قرارات هدم البنايات التي تضم عشرات المنازل في حي وادي الحمص بقرية صور باهر بحجة قربهم من جدار الفصل العنصري.وكانت المحكمة العليا، رفضت أمس الأحد، التماسا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.وبرفض الالتماس، أعطت المحكمة الضوء الأخضر للسلطات لهدم 16 بناية تضمن نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من الجدار.