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رئيس وزراء فرنسا السابق يتمنى عودة نيمار إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتطلع مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا السابق، لعودة البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان مجددا لصفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وقال فالس الذي ينحدر من أصول إسبانية لصحيفة "إل بريوديكو دي كتالونيا": "نيمار يعيش حاليا فترة سيئة للغاية في باريس سواء شخصيا أو رياضيا، ولم يعد قادرا على الاستمرار هناك".
وأضاف: "لذا فإن نيمار عليه العودة إلى الفريق الذي سيعيده إلى حالته بجوار ميسي وسواريز وجريزمان".
وأشار مانويل فالس "رؤية هذا الرباعي في فريق واحد سيكون أمرا مذهلا، ولكن أعتقد أن الصفقة تتوقف على التفاصيل المالية".
وأتم تصريحاته "كمشجع لبرشلونة، أتمنى بالطبع عودة نيمار إلى صفوف الفريق".
وباتت العلاقة بين نيمار جونيور وإدارة باريس سان جيرمان متوترة للغاية في ظل ضغط اللاعب بكل قوة للرحيل عن جدران حديقة الأمراء بعد عامين فقط من انضمامه للفريق الباريسي.
رئيس وزراء فرنسا السابق يتمنى عودة نيمار إلى برشلونة




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