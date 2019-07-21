اصابة, شاب, وزوجته, وطفلهما, بحادث, طرق, مروع, قرب, ابو, سنان,

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي ونجمة داوود الحمراء قاموا بنقل المصابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة وطفلهما بجراح خطيرة .

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