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اصابة شاب وزوجته وطفلهما بحادث طرق مروع قرب ابو سنان



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اسفر حادث طرق مروع قرب مفرق كليل-جت عن اصابة رجل وزوجته من ابو سنان بجراح متوسطة وطفلهما بجراح خطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي ونجمة داوود الحمراء قاموا بنقل المصابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شاب وزوجته وطفلهما بحادث طرق مروع قرب ابو سنان




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