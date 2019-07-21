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أييلت شاكيد تعلن ترؤسها لحزب اليمين الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلنت الوزيرة السابقة ايليت شاكيد انها ستترأس حزب اليمين الجديد في الانتخابات للكنيست القادمة . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة السابقة شاكيد في تل ابيب مساء اليوم   ودعا الرئيس السابق للحزب نفتالي بينيت خلال هذا المؤتمر جميع الاحزاب اليمينية الى الانضمام الى كتلة موحدة برئاسة شاكيد. 

وقال بينيت انه يضع الاعتبارات الشخصية جانبا معربا عن قناعته بان شاكيد ستقود الحزب الى انجازات كبيرة.
أييلت شاكيد تعلن ترؤسها لحزب اليمين الجديد




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