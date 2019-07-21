إعلاميون عراقيون وسعوديون يزورون إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاحد، ان وفدا إعلاميا من دول عربية، يضم لأول مرة اعلاميين من السعودية والعراق يزور اسرائيل هذا الأسبوع. وقالت الوزارة: "ان الوفد يضم ستة اعلاميين وسيزور متحف المحرقة "ياد فاشيم"، والكنيست ومواقع مقدسة في مدينة القدس. ومن المخطط ان يجتمع الوفد الاعلامي مع أعضاء كنيست، ومسؤولين في وزارة الخارجية وشخصيات أكاديمية. وسيتجول الوفد في الشمال، وسيزور حيفا، الناصرة، وتل ابيب. وذكرت الوزارة ان زيارة الوفد الإعلامي هي "مبادرة لقسم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتهدف الى اطلاع الصحافيين، الذين جزء منهم من دول ليس لإسرائيل معها علاقات ديبلوماسية، على المواقف الإسرائيلية في القضايا السياسية والجيوسياسية، وأيضا لمنحهم نظرة مباشرة على المجتمع الإسرائيلي وعلى كل أشكاله واطيافه.