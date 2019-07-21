ايمن, عودة, يتوقع, تشكيل, القائمة, المشتركة, خلال, ايام,

توقع النائب أيمن عودة ان تشكل القائمة المشتركة بكل مركباتها خلال أيام مؤكدا انه لن يتم الاستغناء ن اي حزب من الاحزاب الاربعة . وفي حديث لراديو "جالي تساهل" أضاف : حزب ميرتس إطار سياسي يجمعنا به الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية، وبالوقت ذاته هنالك خلافات جوهرية ولا اريد ان اتطرق للتحالف الوارد معه لان القائمة المشتركة هدفنا.

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