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ايمن عودة يتوقع تشكيل القائمة المشتركة خلال ايام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توقع النائب أيمن عودة ان تشكل القائمة المشتركة بكل مركباتها خلال أيام مؤكدا انه لن يتم الاستغناء ن اي حزب من الاحزاب الاربعة . وفي حديث لراديو "جالي تساهل" أضاف : حزب ميرتس إطار سياسي يجمعنا به الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية، وبالوقت ذاته هنالك خلافات جوهرية ولا اريد ان اتطرق للتحالف الوارد معه لان القائمة المشتركة هدفنا.


ايمن عودة يتوقع تشكيل القائمة المشتركة خلال ايام




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