اصابة, شاب, من, نحف, باطلاق, نار, في, كرميئيل,

جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان شاب من نحف اصيب بجراح متفاوتة جراء تعرضه لاطلاق نار عصر اليوم الاحد في مدينة كرميئيل .

واضاف البيان ان الشاب وصل بشكل ذاتي الى محطة نجمة داوود الحمراء ونقل من هناك الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا وهو مصاب في المنطقة السفلة من جسمه وحالته وصفت بالمتوسطة .الشرطة باشرت التحقيق .