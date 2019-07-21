اصابة, شاب, من, نحف, باطلاق, نار, في, كرميئيل,

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يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء...
قدمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من بلدة الرينة...
رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، ظهر اليوم الاحد، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16...
سمح اليوم بالنشر عن قيام جهاز الامن العام الشاباك باعتقال الشاب عادل أبو هضيب من...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"تلقت الشرطة بلاغ فجر اليوم الاحد عن...
قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب عمر...
اختمت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بإدارة الشيخ سالم عيادات مخيم المدرسة...
جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل ان شخص ملثم قام بسرقة مبلغ مالي كبير من رجل قرب...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد رجل يبلغ من العمر (71 عاماً)من كفركنا بشبهة قيامه...
لقي عامل عربي(17عاماً)مصرعه صباح اليوم الاحد جراء انقلاب رافعة شوكية عليه خلال...