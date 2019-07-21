تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-21 16:20:04 اصابة شاب من نحف باطلاق نار في كرميئيل |  2019-07-21 16:17:52 ما هي المدينة الأخطر للسياقة في الصيف في المجتمع العربيّ؟ |  2019-07-21 15:10:49 وكيل بيل: ما فعله زيدان عار |  2019-07-21 14:56:12 الرينة:اتهام شاب بتهديد اخر والتسبب باصابته وحيازة سكين |  2019-07-21 14:46:53 "العليا" ترفض تجميد قرارات الهدم في صور باهر |  2019-07-21 14:36:43 اتهام عادل أبو هضيب من رهط بالتخطيط لتفجير فندق في إسرائيل |  2019-07-21 13:17:45 اعتقال شاب (30عاماً)بشبهة حرق سيارة سيدة في سخنين |  2019-07-21 12:37:31 الرملة:اتهام عمر مصراتي بالتسبب بمقتل انتصار العيساوي على خلفية نزاع مع ابنها |  2019-07-21 12:16:58 مدرسة الزرازير المركزية تختتم مخيم المدرسة الصيفية |  2019-07-21 12:04:37 سرقة مبلغ مالي كبير من رجل قرب مصرف في سخنين |  2019-07-21 11:48:53 اعتقال رجل(71عاماً)من كفركنا بشبهة القيام باعمال مشينة بحق طفلة |  2019-07-21 10:38:44 مصرع عامل(17عاماً)جراء انقلاب رافعة شوكية في القدس |  2019-07-21 10:32:20 الناصرة:اعتقال 5 مشتبهين بالضلوع بشجار عائلي وضبط اسلحة |  2019-07-21 10:27:28 سان جيرمان: لم يصلنا أي عرض رسمي لبيع نيمار |  2019-07-21 10:09:01 انتخاب ناهض خازم بالمكان الاول في حزب الوحدة الشعبية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وكيل بيل: ما فعله زيدان عار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علَّق جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، بشأن النجم الويلزي. كان زيدان، قال عقب المباراة الودية بين الميرنجي وبايرن ميونخ فجر اليوم الأحد، إنَّ مسؤولي الميرنجي يعملون على انتقال بيل خارج "سانتياجو برنابيو"، ومن الأفضل للجميع أن يرحل النجم الويلزي غدًا. وقال وكيل بيل، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "ما فعله زيدان عار. إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد". وأضاف: "متى يرحل بيل؟ سيتعلق الأمر بمصلحة اللاعب ولن يتم التأثر بمحاولة زيدان لدفع جاريث خارج ريال مدريد". وأتم: "بيل على وشك الرحيل؟ أعمل الآن على هذا الأمر". يذكر أنَّ ريال مدريد، خسر أمام بايرن ميونخ (1-3) في الكأس الدولية للأبطال، فجر اليوم الأحد، ولم يشارك جاريث بيل في المباراة.
وكيل بيل: ما فعله زيدان عار




كلمات متعلقة

وكيل, بيل:, ما, فعله, زيدان, عار,

تابعونــا

سان جيرمان: لم يصلنا أي عرض رسمي لبيع نيمار سان جيرمان: لم يصلنا أي عرض رسمي لبيع نيمار 2019-07-21 | 10:27:28

نفى مسئولو باريس سان جيرمان، وصول أي عرض رسمي لبيع لاعبه البرازيلي نيمار جونيور،...

زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو 2019-07-20 | 12:50:16

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض أول...

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول 2019-07-20 | 12:48:25

تعيش الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ حالياً أجمل أيام حياتها، إذ إنها في حالة...

الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا 2019-07-19 | 23:54:37

حقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد انتصاره على السنغال، في...

اليكم العرض الخيالي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار اليكم العرض الخيالي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار 2019-07-19 | 13:00:29

أكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع...

الجزائر والسنغال - محرز في مواجهة ماني اليوم : من يحسم لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 ؟ الجزائر والسنغال - محرز في مواجهة ماني اليوم : من يحسم لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 ؟ 2019-07-19 | 10:25:11

تصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر إلى محطتها الأخيرة بمواجهة من...

ريبيري وابنته يؤازران الجزائر من إستاد القاهرة ريبيري وابنته يؤازران الجزائر من إستاد القاهرة 2019-07-19 | 09:20:55

لبى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، طلب ابنته حيزية بالحضور إلى مصر لدعم منتخب...

كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان كلوب: لا يمكننا إبرام تعاقدات مثل مانشستر سيتي وسان جيرمان 2019-07-18 | 17:59:47

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عدم قدرة ناديه على منافسة...

جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا جسر جوي جزائري لنقل 5 آلاف مشجع لنهائي كأس افريقيا 2019-07-18 | 15:35:53

خصصت السلطات الجزائرية 28 طائرة منها 9 طائرات عسكرية لنقل مشجعي محاربي الصحراء...

زيدان يجرب فينيسيوس في مركز جديد زيدان يجرب فينيسيوس في مركز جديد 2019-07-18 | 15:28:08

خاض ريال مدريد أول مران بحضور وسائل الإعلام، في مونتريال بكندا، حيث اتضحت بعض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية رفاعية صبيحات الصلح احتفال عقد قرية سالم ام الفحم ناريمان مغربي سندس اطلاق نار داخل سيارة الرملة مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة سرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة 4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء السفر الى تونس ارهاب يهود مواطنين عدم مناشدة عمليات لاغ بعومر احتفالات مكافحة الارهاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com