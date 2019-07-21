الرينة:اتهام, شاب, بتهديد, اخر, والتسبب, باصابته, وحيازة, سكين,

قدمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من بلدة الرينة يبلغ من العمر 30 عاماً وذلك بتهمة الاعتداء على اخر والتسبب باصابته على خلفية نزاع في الشارع على مرور سيارة .

وجاء في بيان الشرطة انه في تاريخ 06-07-2019 وصل الى محطة الشرطة شاب من الرينة وقدم شكوى ضد اخر بالاعتداء عليه والتسبب باصابة في الرأس مما ادى الى خضوع الشاب للعلاج في المستشفى .واضافت الشرطة:خلال التحقيقات تبين ان شقيقي الضحية والمتهم وقع بينهم نزاع على خلفية مرور سيارة في الشارع , المتهم وصل الى بيت الضحية وقام بتهديدهم , الشرطة اعتقلت الشاب ومددت اعتقاله عدة مرات حتى تم تقديم لائحة اتهام بحقه اليوم الاحد.