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"العليا" ترفض تجميد قرارات الهدم في صور باهر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا، ظهر اليوم الاحد، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بقرية صور باهر.


وأوضح محمد ابو طير من لجنة حي وادي الحمص، أن المحكمة العليا ردت قبل قليل على طلب العائلات بتجميد قرارات هدم البنايات السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، برفض طلبهم.

وانتهت مهلة السلطات الاسرائيلية لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا هو ساري المفعول ومن المتوقع تنفيذه بأي وقت.

واقتحمت القوات صباح اليوم حي وادي الحمص، وقامت بتصوير الشوارع والبنايات تمهيدا لهدمها دون تحديد الوقت.
"العليا" ترفض تجميد قرارات الهدم في صور باهر




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