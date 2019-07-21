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اتهام عادل أبو هضيب من رهط بالتخطيط لتفجير فندق في إسرائيل



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سمح اليوم بالنشر عن قيام جهاز الامن العام الشاباك باعتقال الشاب عادل أبو هضيب من رهط بشبهة الشروع في اعداد عبوة ناسفة لتفجيرها داخل فندق في إسرائيل قريب من مكان عمله، وشراء مواد مختلفة لإعداد قذيفة صاروخية، وجرائم امنية اخرى. واتضح من خلال التحقيق معه انه بدأ يدعم حركة حماس بعد ان تأثر بمضامين تحريضية لها عبر الانترنت.


كما ضُبطت بحوزته خمس قنابل يدوية من أنواع مختلفة، وبندقية كارلو، وقُدمت ضده اليوم لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في بئر السبع. واكد الشاباك انه ينظر ببالغ الخطورة الى ضلوع مواطنين إسرائيليين في الإرهاب.
اتهام عادل أبو هضيب من رهط بالتخطيط لتفجير فندق في إسرائيل




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