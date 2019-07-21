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اعتقال شاب (30عاماً)بشبهة حرق سيارة سيدة في سخنين



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل:"تلقت الشرطة بلاغ فجر اليوم الاحد عن حرق سيارة تابعة لسيدة(56 عاماً)من سخنين , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , خلال التحقيق تم اعتقال شاب(30 عاماً) من المدينة بشبهة ضلوعه بالحادث .


الشرطة ستقوم بتقديم الشاب للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله.
اعتقال شاب (30عاماً)بشبهة حرق سيارة سيدة في سخنين




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