الرملة:اتهام, عمر, مصراتي, بالتسبب, بمقتل, انتصار, العيساوي, على, خلفية, نزاع, مع, ابنها,

قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب عمر مصراتي من الرملة بتهمة التسبب بوفاة انتصار العيساوي من المدينة .

وجاء في لائحة الاتهام ان نزاع كان بين المتهم وجاره "ابن المرحومة انتصار العيساوي" , على خلفية غير معروفة , في تاريخ 25.05.2019 نشب نزاع بينهما خلاله اصيب المتهم , بعد اصابته قرر المتهم بتهديد واصابة ابن المرحومة وعائلته ,بواسطة اطلاق نار على منزلهم , وخلال نفس اليوم وصل المتهم بواسطة دراجة كهربائية وبحوزته مسدس وكان ملثماً وقام بالغاء كاميرات المراقبة في المنزل من اجل عدم مشاهدته خلال خروجه لتنفيذ جريمته .في ساعات المساء خرج المتهم على الدراجة ووصل الى بيت المرحومة ومن مسافة عشرات الامتار قام باطلاق 13 رصاصة منهم اصابوا منزل العائلة وسيارة اخرى مركونة في المكان .خلال اطلاق النار تواجدت المرحومة بجانب مدخل المنزل واصيبت من رصاصة اخترقت الباب ونقلت الى المستشفى بحالة حرجة توفيت على اثرها , كما اصابت احدى الرصاصات رجل كان يمر من المكان مما ادى الى اصابته برجله.واضافت لائحة الاتهام:"المتهم بعمليته تسبب بوفاة المرحومة ونسبت اليه تهم حيازة السلاح والتسبب باضرار وتشكيل خطر على حياة المواطنين .