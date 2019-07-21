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الرملة:اتهام عمر مصراتي بالتسبب بمقتل انتصار العيساوي على خلفية نزاع مع ابنها



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



 قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب عمر مصراتي من الرملة بتهمة التسبب بوفاة انتصار العيساوي من المدينة .


وجاء في لائحة الاتهام ان نزاع كان بين المتهم وجاره "ابن المرحومة انتصار العيساوي" , على خلفية غير معروفة , في تاريخ 25.05.2019 نشب نزاع بينهما خلاله اصيب المتهم , بعد اصابته قرر المتهم بتهديد واصابة ابن المرحومة وعائلته ,بواسطة اطلاق نار على منزلهم , وخلال نفس اليوم وصل المتهم بواسطة دراجة كهربائية وبحوزته مسدس وكان ملثماً وقام بالغاء كاميرات المراقبة في المنزل من اجل عدم مشاهدته خلال خروجه لتنفيذ جريمته .
في ساعات المساء خرج المتهم على الدراجة ووصل الى بيت المرحومة ومن مسافة عشرات الامتار قام باطلاق 13 رصاصة منهم اصابوا منزل العائلة وسيارة اخرى مركونة في المكان .
خلال اطلاق النار تواجدت المرحومة بجانب مدخل المنزل واصيبت من رصاصة اخترقت الباب ونقلت الى المستشفى بحالة حرجة توفيت على اثرها , كما اصابت احدى الرصاصات رجل كان يمر من المكان مما ادى الى اصابته برجله.


واضافت لائحة الاتهام:"المتهم بعمليته تسبب بوفاة المرحومة ونسبت اليه تهم حيازة السلاح والتسبب باضرار وتشكيل خطر على حياة المواطنين . 




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